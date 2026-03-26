Собянин сообщил об уничтожении 27-го дрона на подлёте к Москве за сутки

Система противовоздушной обороны сбила ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, БПЛА был уничтожен при подлёте к городу. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Публикация Собянина появилась в его канале в MAX в 12:47. Это уже 27-й БПЛА, сбитый на подлёте к Москве с начала суток 26 марта.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области в результате очередной атаки ВСУ погибли два человека. Один из них — 18-летний парень — умер на месте, когда в его мотоцикл врезался украинских беспилотник.