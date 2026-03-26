Песков: Отсутствие попыток Брюсселя защитить ЕС от нападок Киева удивляет
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие реакции Брюсселя на критику и давление в адрес стран ЕС вызывает недоумение. По его словам, государства Евросоюза сталкиваются с нападками и энергетическим шантажом, однако не получают защиты со стороны европейских структур.
«В целом… вызывает абсолютное недоумение та ситуация… Брюссель хранит абсолютное молчание и абсолютно не защищает своих членов», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что считает позицию Европейская комиссия «удивительной линией поведения».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Киев может тайно вовлекать страны ЕС и НАТО в реализацию собственных преступных планов. По его словам, украинский режим способен использовать западные структуры «втёмную».
