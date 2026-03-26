Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:01

Песков: Отсутствие попыток Брюсселя защитить ЕС от нападок Киева удивляет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие реакции Брюсселя на критику и давление в адрес стран ЕС вызывает недоумение. По его словам, государства Евросоюза сталкиваются с нападками и энергетическим шантажом, однако не получают защиты со стороны европейских структур.

«В целом… вызывает абсолютное недоумение та ситуация… Брюссель хранит абсолютное молчание и абсолютно не защищает своих членов», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что считает позицию Европейская комиссия «удивительной линией поведения».

Песков: Киев использует газопроводы как оружие против Европы

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Киев может тайно вовлекать страны ЕС и НАТО в реализацию собственных преступных планов. По его словам, украинский режим способен использовать западные структуры «втёмную».

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar