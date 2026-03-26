Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост



Регион
26 марта, 09:55

Песков: Киев может «втёмную» использовать ЕС и НАТО в преступных целях

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Киевский режим способен тайно вовлекать страны Евросоюза и Североатлантического альянса в реализацию собственных преступных замыслов. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возросшее число инцидентов с падением украинских беспилотников на территории Прибалтики.

«Конечно же, он [киевский режим] может втёмную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах», — сказал представитель Кремля.

Напомним, на днях в Латвии упал украинский беспилотник, это произошло неподалёку от границы с Белоруссией. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. А вчера стало известно об уже менее безобидном происшествии в Эстонии, где БПЛА ВСУ врезался в трубу электростанции и сдетонировал.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • НАТО
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar