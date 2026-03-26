Киевский режим способен тайно вовлекать страны Евросоюза и Североатлантического альянса в реализацию собственных преступных замыслов. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возросшее число инцидентов с падением украинских беспилотников на территории Прибалтики.

«Конечно же, он [киевский режим] может втёмную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах», — сказал представитель Кремля.