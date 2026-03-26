Песков: Киев может «втёмную» использовать ЕС и НАТО в преступных целях
Киевский режим способен тайно вовлекать страны Евросоюза и Североатлантического альянса в реализацию собственных преступных замыслов. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возросшее число инцидентов с падением украинских беспилотников на территории Прибалтики.
«Конечно же, он [киевский режим] может втёмную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах», — сказал представитель Кремля.
Напомним, на днях в Латвии упал украинский беспилотник, это произошло неподалёку от границы с Белоруссией. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. А вчера стало известно об уже менее безобидном происшествии в Эстонии, где БПЛА ВСУ врезался в трубу электростанции и сдетонировал.
