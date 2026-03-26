Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:08

Песков: Реанимация отношений РФ и США выгодна обеим странам

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Восстановление отношений между Россией и Соединёнными Штатами отвечает интересам обеих держав. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты между российскими и американскими парламентариями.

«Мы надеемся, что такие вот первые, робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения», сказал представитель Кремля, добавив, что такое развитие событий соответствует интересам и Москвы, и Вашингтона.

В Кремле увидели шанс на оживление: контакты парламентариев могут сдвинуть диалог с США

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что принципиальные для России аспекты урегулирования украинского конфликта до сих пор не согласованы. К числу таких критически важных вопросов пресс-секретарь президента отнёс территориальный.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar