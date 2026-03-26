Песков: Реанимация отношений РФ и США выгодна обеим странам

Восстановление отношений между Россией и Соединёнными Штатами отвечает интересам обеих держав. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты между российскими и американскими парламентариями.

«Мы надеемся, что такие вот первые, робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения», — сказал представитель Кремля, добавив, что такое развитие событий соответствует интересам и Москвы, и Вашингтона.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что принципиальные для России аспекты урегулирования украинского конфликта до сих пор не согласованы. К числу таких критически важных вопросов пресс-секретарь президента отнёс территориальный.