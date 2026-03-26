26 марта, 09:57

Песков: Основные вопросы по урегулированию с Украиной не согласованы

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ключевые вопросы по украинскому урегулированию, представляющие критический интерес для России, пока остаются несогласованными. Среди них он назвал территориальный вопрос.

«Действительно, в ходе состоявшихся раундов трёхсторонних переговоров удалось проделать определённое расстояние в сторону урегулирования, но основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы», — сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что Москва была близка к заключению мирного соглашения с Киевом ещё в феврале, но перестала быть заинтересованной в этом после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Песков назвал подобные утверждения «абсолютно ложными измышлениями».

Ранее Песков заявлял о продолжающихся контактах России и США по Украине. По его словам, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном идёт по действующим каналам. Он также отметил, что каждый раунд переговоров по Незалежной приближает стороны к возможному урегулированию.

Александра Мышляева
