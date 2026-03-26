Токаев заявил о тщательной подготовке к госвизиту Путина в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о тщательной подготовке к государственному визиту главы России в Астану. Заявление прозвучало на встрече казахстанского лидера с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы готовимся к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — подтвердил глава республики.

По его словам, они с российским лидером недавно беседовали по телефону и условились тщательно готовиться к этому важному событию. В Астане считают, что визит даст серьёзный импульс дальнейшему развитию стратегического партнёрства между странами, основанному на традиции союзнических взаимоотношений.

Напомним, накануне Михаил Мишустин прибыл в Астану с трёхдневным визитом. Основной акцент деловой поездки премьер-министра сделан на переговорах с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым. Стороны намерены детально обсудить вопросы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание планируют уделить реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Визит Владимира Путина в Казахстан запланирован на конец мая.