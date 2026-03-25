Энергетика, промышленность и границы: какие вопросы Мишустин обсудит в Казахстане

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин прибыл в Астану. Сразу после приземления в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева российский премьер приступил к реализации программы своей трёхдневной поездки.

Ключевым этапом визита станут переговоры с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым. Стороны намерены предметно обсудить повестку торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного взаимодействия. Особый акцент политики сделают на реализации совместных инициатив в сфере энергетики, промышленности, а также транспорта и сельского хозяйства.

Казахстан остается для Москвы стратегическим партнёром. Продуктивный диалог между государствами поддерживает межправительственная комиссия, предыдущая встреча которой прошла в Астане 8 ноября 2025 года.

Сегодня на территории республики успешно воплощается в жизнь свыше 177 масштабных инвестиционных проектов с российским капиталом. Наиболее перспективными отраслями для сотрудничества стали химическая промышленность, автопром и железнодорожное машиностроение, а также атомная энергетика.

Важным фактором развития остаётся самая протяжённая в мире сухопутная граница между странами. Этот ресурс активно используют регионы: 76 субъектов Российской Федерации уже наладили прочные связи с местными администрациями — акиматами — соседней республики.

Помимо деловой активности, стороны продолжат укреплять гуманитарные контакты. Углубление интеграции в образовательной и культурной сферах остается одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса обоих государств.

Ранее в Казахстане завершился референдум по новой конституции. Он признан состоявшимся, «за» новый вариант основного закона проголосовали 87,15% избирателей. Ожидается, что он вступит в силу 1 июля 2026 года. Касым-Жомарт Токаев отвечал критикам документа, утверждавшим о понижении статуса русского языка в республике. По словам президента, он сохранит статус, равный казахскому.