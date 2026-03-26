Минобороны Турции: Найденный 21 марта безэкипажный катер произведён в США
Безэкипажный катер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev
Минобороны Турции сообщило, что безэкипажный катер, обнаруженный 21 марта на побережье республики, был изготовлен в Соединённых Штатах. Об этом представители ведомства заявили на брифинге.
По информации военных, судно вынесло на берег в районе Унье черноморской провинции Орду после того, как у него отказал двигатель. Катер был успешно ликвидирован командой.
В министерстве отметили, что риски, связанные с потерей управления или подвижности беспилотников и безэкипажных аппаратов, которые широко применяются в продолжающемся конфликте России и Украины, находятся под особым контролем.
Напомним, 21 марта стало известно, что на черноморском побережье Турции в провинции Орду туристы обнаружили безэкипажный катер. Территорию оперативно оцепили, к месту прибыли полицейские.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.