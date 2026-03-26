Минобороны Турции: Найденный 21 марта безэкипажный катер произведён в США

Минобороны Турции сообщило, что безэкипажный катер, обнаруженный 21 марта на побережье республики, был изготовлен в Соединённых Штатах. Об этом представители ведомства заявили на брифинге.

По информации военных, судно вынесло на берег в районе Унье черноморской провинции Орду после того, как у него отказал двигатель. Катер был успешно ликвидирован командой.

В министерстве отметили, что риски, связанные с потерей управления или подвижности беспилотников и безэкипажных аппаратов, которые широко применяются в продолжающемся конфликте России и Украины, находятся под особым контролем.