Jerusalem Post: Командующий ВМС КСИР Тангсири убит при ударе на юге Ирана

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири убит, предварительно, во время очередной атаки, сообщает израильскоге издание Jerusalem Post со ссылкой на чиновника из Тель-Авива. По данным публикации, речь идёт об авиаударе в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Источник уточнил, что пока неизвестно, был ли высокопоставленный военный убит в результате удара, нанесённого Израилем или США, а также при каких именно обстоятельствах это произошло.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате ответных ударов Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке погибли и пострадали не менее 200 военнослужащих США. Часть ракет, запущенных США и Израилем по территории Ирана, не достигла целей. Отмечается, что эти снаряды упали в пустынных и городских зонах Ирака, а также на территории государств Персидского залива.