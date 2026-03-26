Силуанов призвал бизнес снижать издержки для повышения конкурентоспособности

Российскому бизнесу следует обратить внимание на снижение издержек — так же, как сейчас поступает правительство с бюджетом. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, сегодня настало время, когда необходимо задуматься о собственной конкурентоспособности.

«Вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда — то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом», — сказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что такая же работа сейчас является основной и для правительства: балансировка бюджета, пересмотр старых решений и переход к «нулевому бюджетированию». При этом, уточнил министр, приоритеты сохраняются — это технологический суверенитет и адресность социальной помощи.

Ранее президент России Владимир Путин предложил нефтегазовым компаниям направлять дополнительные доходы, полученные на фоне роста мировых цен на нефть, на снижение долговой нагрузки. По словам главы государства, использование сверхдоходов для погашения кредитов перед российскими банками стало бы «зрелым» решением. Он также подчеркнул необходимость возвращения экономики к устойчивому росту.