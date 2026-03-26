Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:46

Силуанов призвал бизнес снижать издержки для повышения конкурентоспособности

Обложка © Life.ru

Российскому бизнесу следует обратить внимание на снижение издержек — так же, как сейчас поступает правительство с бюджетом. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, сегодня настало время, когда необходимо задуматься о собственной конкурентоспособности.

«Вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда — то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом», — сказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что такая же работа сейчас является основной и для правительства: балансировка бюджета, пересмотр старых решений и переход к «нулевому бюджетированию». При этом, уточнил министр, приоритеты сохраняются — это технологический суверенитет и адресность социальной помощи.

Бизнес недружественных стран потерял в России более $610 млрд с 2022 года

Ранее президент России Владимир Путин предложил нефтегазовым компаниям направлять дополнительные доходы, полученные на фоне роста мировых цен на нефть, на снижение долговой нагрузки. По словам главы государства, использование сверхдоходов для погашения кредитов перед российскими банками стало бы «зрелым» решением. Он также подчеркнул необходимость возвращения экономики к устойчивому росту.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar