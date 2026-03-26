26 марта, 10:27

Силуанов: Налоговые доходы будут повышать за счёт улучшения администрирования

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Министерство финансов будет повышать доходы от налогообложения за счёт улучшения администрирования. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопрос главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина во время ежегодного съезда организации.

«Наша задача — обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами, и второе — через улучшение администрирования. Увеличение собираемости налогов будет проведено за счёт улучшения администрирования», — сказал министр.

Чиновник напомнил, что в предыдущие годы в РФ уже провели два изменения налоговой системы, и сейчас власти собираются сосредоточиться на имплементации тех решений. В целом, Минфин «мониторит, как себя чувствует бизнес».

Ранее в Минфине заявили, что пока не будут дополнительно облагать НДС банковские операции. При этом осенью возможна корректировка позиции.

BannerImage
Матвей Константинов
