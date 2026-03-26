Силуанов: Налоговые доходы будут повышать за счёт улучшения администрирования

Министерство финансов будет повышать доходы от налогообложения за счёт улучшения администрирования. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопрос главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина во время ежегодного съезда организации.

«Наша задача — обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами, и второе — через улучшение администрирования. Увеличение собираемости налогов будет проведено за счёт улучшения администрирования», — сказал министр.

Чиновник напомнил, что в предыдущие годы в РФ уже провели два изменения налоговой системы, и сейчас власти собираются сосредоточиться на имплементации тех решений. В целом, Минфин «мониторит, как себя чувствует бизнес».

Ранее в Минфине заявили, что пока не будут дополнительно облагать НДС банковские операции. При этом осенью возможна корректировка позиции.