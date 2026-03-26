В Турции заявили, что танкер Altura с нефтью из РФ атаковал безэкипажный катер

В Министерстве транспорта Турции предположили, что атака на турецкий танкер в Чёрном море была совершена с помощью безэкипажного катера. Об этом заявил глава ведомства Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала 24TV.

«Мы считаем, что это были не беспилотники, а удар на уровне воды, нанесённый по машинному отделению танкера с помощью безэкипажного катера», — сказал министр.

Он добавил, что взрыв вывел машинное отделение из строя, на место происшествия уже направлены специалисты.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чёрном море был атакован турецкий танкер, перевозивший 140 тысяч тонн российской нефти. Судно готовилось к заходу в пролив Босфор в момент взрыва. В результате в районе машинного отделения образовалась течь.