

26 марта, 10:53

В Турции заявили, что танкер Altura с нефтью из РФ атаковал безэкипажный катер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

В Министерстве транспорта Турции предположили, что атака на турецкий танкер в Чёрном море была совершена с помощью безэкипажного катера. Об этом заявил глава ведомства Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала 24TV.

«Мы считаем, что это были не беспилотники, а удар на уровне воды, нанесённый по машинному отделению танкера с помощью безэкипажного катера», — сказал министр.

Он добавил, что взрыв вывел машинное отделение из строя, на место происшествия уже направлены специалисты.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чёрном море был атакован турецкий танкер, перевозивший 140 тысяч тонн российской нефти. Судно готовилось к заходу в пролив Босфор в момент взрыва. В результате в районе машинного отделения образовалась течь.

Владимир Озеров
