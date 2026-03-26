Мантуров: Госкомиссия единогласно поддержала идею о запрете вейпов в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу запрета вейпов. Об этом в кулуарах съезда РСПП сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, идея вызвала активную дискуссию, однако в итоге её одобрили участники заседания, он тоже поддержал членов комиссии и руководителей субъектов.

Мантуров уточнил, что теперь ведомствам предстоит выработать регуляторные решения, которые «поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции». Поручение дано Минздраву, Минэкономразвития, Минфину и другим профильным структурам.

