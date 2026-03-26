Доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что украинская армия может быть разгромлена российскими войсками в течение двух-трёх месяцев. Для этого, по его словам, потребуется проведение наступательной операции с одобрения политического руководства страны.

Эксперт в беседе с NEWS.ru пояснил, что сейчас группировка противника на востоке должна оказаться в критическом положении. Если будет принято соответствующее решение, то темпы продвижения могут вырасти до 40–50 километров в сутки, а количество освобождённых населённых пунктов — достигать 200–300 единиц ежедневно.

На данный момент российские подразделения занимаются вытеснением противника, медленно наступая и одновременно решая задачи по уничтожению энергетической инфраструктуры и военной экономики. Сивков подчеркнул, что преимущество нашей стороны заключается в подготовке личного состава, мотивации бойцов, оснащении техникой и господстве в воздухе.

По мнению аналитика, в этой гибридной войне реальным противником выступает не Украина, а Европа. Задача состоит в том, чтобы измотать европейцев без активного расходования боеприпасов и дождаться созревания украинского общества для смены нынешнего руководства.

Эксперт также отметил, что в самих Соединённых Штатах и Европе накопилось много внутренних проблем, и западный блок перестал быть монолитным. В этой ситуации, заключил он, не стоит мешать оппоненту совершать ошибки.

