26 марта, 11:22

Военный эксперт раскрыл, когда Армия России сможет полностью разгромить ВСУ

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что украинская армия может быть разгромлена российскими войсками в течение двух-трёх месяцев. Для этого, по его словам, потребуется проведение наступательной операции с одобрения политического руководства страны.

Эксперт в беседе с NEWS.ru пояснил, что сейчас группировка противника на востоке должна оказаться в критическом положении. Если будет принято соответствующее решение, то темпы продвижения могут вырасти до 40–50 километров в сутки, а количество освобождённых населённых пунктов — достигать 200–300 единиц ежедневно.

На данный момент российские подразделения занимаются вытеснением противника, медленно наступая и одновременно решая задачи по уничтожению энергетической инфраструктуры и военной экономики. Сивков подчеркнул, что преимущество нашей стороны заключается в подготовке личного состава, мотивации бойцов, оснащении техникой и господстве в воздухе.

По мнению аналитика, в этой гибридной войне реальным противником выступает не Украина, а Европа. Задача состоит в том, чтобы измотать европейцев без активного расходования боеприпасов и дождаться созревания украинского общества для смены нынешнего руководства.

Эксперт также отметил, что в самих Соединённых Штатах и Европе накопилось много внутренних проблем, и западный блок перестал быть монолитным. В этой ситуации, заключил он, не стоит мешать оппоненту совершать ошибки.

Мирошник: Почти восемь тысяч мирных граждан погибли от рук военных ВСУ
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ несут катастрофические потери в Константиновке. Российские войска вбили клин в оборону противника и разрезали украинскую группировку в городе в ДНР пополам.

BannerImage
Дарья Нарыкова
