Стармер пожаловался, что Запад столкнулся с «войной на два фронта»

Страны Запада стоят перед лицом войны на два фронта. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, приехавший в Хельсинки для участия в саммите Объединённого экспедиционного корпуса.

«Мы должны признать, что идёт война на два фронта. Есть иранский конфликт и есть продолжающийся украинский конфликт», — сказал глава британского правительства.

Британский премьер также подтвердил намерение Лондона присоединиться к усилиям западных стран по захвату судов так называемого «теневого флота» России. Он дал разрешение Великобритании перехватывать эти суда, которые, как правило, гружены нефтью и, по его словам, незаконно нарушают санкции, и королевство будет работать с другими странами над этим проектом.