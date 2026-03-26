Главное оружие против РЭБ: Как дрон «Князь Владимир» меняет правила боя на линии фронта

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об отличительной черте беспилотника «Князь Владимир». Речь идёт о барражирующем боеприпасе, который работает на оптоволокне.

Аппарат способен удаляться на расстояние до 50 километров, при этом его ведёт оператор. В программное обеспечение заложен образ цели — после захвата объекта он может добираться до него самостоятельно.

Главным преимуществом новинки эксперт в беседе с RG.ru назвал устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы. Такие средства работают, перебивая радиоволны, однако здесь их просто нет. Управление осуществляется по тончайшей проволоке, через которую передается сигнал. Это делает беспилотник практически неуязвимым для средств подавления противника.

Напомним, ранее стало известно, что барражирующий боеприпас «Князь Владимир Святославович» прошёл апробацию. Тем не менее система продолжает развиваться. По словам разработчиков, добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение даже в случае потери радиосигнала.