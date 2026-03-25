Барражирующий боеприпас «Князь Владимир Святославович» прошёл апробацию в боевых условиях. Как сообщил ТАСС генконструктор инженерной команды, ожидается контракт с Минобороны РФ.

«Оно уже прошло боевую апробацию и применяется в ряде подразделений — пока в ограниченных объёмах, прежде всего для обкатки новых решений. Разработка при этом не остановлена. Напротив, система продолжает развиваться: добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение даже в случае потери радиосигнала», — заявили разработчики.

А ранее стратегический бомбардировщик B-52 США был замечен во время испытательного полёта с прототипами новых крылатых ракет AGM-181A, которые, предположительно, проходят тестирование в районе пустыни Мохаве. В планах Пентагона — завершить создание боевой версии ракеты к 2030 году. В качестве носителей для нового вооружения рассматриваются бомбардировщики B-52H и перспективные B-21