Над Калифорнией заметили бомбардировщик B-52 с прототипами новых ядерных ракет

Стратегический бомбардировщик B-52 США был замечен во время испытательного полёта с прототипами новых крылатых ракет AGM-181A, которые, предположительно, проходят тестирование в районе пустыни Мохаве. Снимки воздушного судна опубликовал авиационный фотограф Джарод Гамильтон.

Полёт проходил над пустынной местностью в Калифорнии, где традиционно проводятся испытания техники с авиабазы ВВС США Эдвардс. Именно там регулярно проверяют новые образцы авиационного вооружения и оборудования. Под левым крылом бомбардировщика зафиксировали две ракеты либо их испытательные макеты. Одна из них окрашена в тёмно-серый цвет, на другой нанесены цветовые метки — серые, чёрные и оранжевые.

Речь идёт о перспективных крылатых ракетах, рассчитанных на применение модернизированных термоядерных боеголовок W80-4. Они разрабатываются в рамках обновления стратегического вооружения. В планах Пентагона — завершить создание боевой версии ракеты к 2030 году. В качестве носителей для нового вооружения рассматриваются бомбардировщики B-52H и перспективные B-21.

