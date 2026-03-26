ФНС с 2027 года запустит проект по контролю за безналичными платежами в рознице

Федеральная налоговая служба планирует с 2027 года запустить проект по контролю за безналичными платежами в розничной торговле. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на пленарной сессии в рамках съезда РСПП в национальном центре «Россия».

По словам главы Федеральной службы, в рамках работы по обелению экономики предложена система, которая будет сопоставлять данные контрольно-кассовой техники с информацией о транзакциях в рознице. Поскольку не все компании в полном объёме декларируют безналичные расчёты, новый механизм позволит стопроцентно подтверждать, что все средства учтены в налоговой базе.

«Примерно 83–84% оборота розницы у нас будет покрыто стопроцентным валидированием, что это учтено в налоговой базе. Мы планируем его плавно запускать начиная с 2027 года», — пояснил Егоров.

Он также отметил, что на сегодняшний день более 80% оборота в розничном сегменте приходится на безналичную форму оплаты.

В прошлом месяце управление Федеральной налоговой службы по Москве подвело итоги работы по легализации теневой занятости за 2025 год. В результате проверок 64 тысячи жителей столицы, у которых не было официального трудоустройства, «формализовали источники получения денежных средств» и уплатили налоги. Поступления в городской бюджет от легализованных доходов превысили 9 миллиардов рублей.