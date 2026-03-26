В Барнауле ветеринары извлекли крупный камень из мочевого пузыря пожилой таксы

Врачи Центральной ветеринарной лечебницы Барнаула помогли пожилой таксе с большим уролитом в мочевом пузыре. В городском управлении ветеринарии рассказали, что лечение 14-летней собаки было непростой задачей из-за её возраста и размеров камня — как минимум шесть сантиметров в диаметре.

Тем не менее, собаку успешно прооперировали, сейчас она чувствует себя хорошо. В ведомстве предупредили, что камни в мочевом пузыре — явление опасное. Диагноз грозит затруднением мочеиспускания, воспалением, инфекциями, почечной недостаточностью, кровотечением и серьёзной болью.

Ранее кошатникам рассказали, когда известная привычка их питомцев должна насторожить. По словам ветеринара, к врачу стоит обратиться, если животное смотрит в одну точку и при этом страдает от приступов, нарушений координации, потери аппетита или становится агрессивным. Это может указывать на неврологические проблемы или другие заболевания.