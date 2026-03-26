Житель Карелии получил срок в 1 год и на 8 лет сбежал в тайгу

В Республике Карелия мужчина почти восемь лет провёл в тайге, чтобы избежать ответственности за преступление. Невероятную историю рассказали представители УФСИН России по региону.

Мужчин 1975 года рождения был приговорён к одному году исправительных работ за деяние небольшой тяжести. Однако он не явился в уголовно-исполнительную инспекцию в назначенный срок, решив, что теперь ему грозит более суровое наказание. В 2018 году мужчина исчез, оставив дома паспорт, банковские карты и мобильный телефон.

Он обустроил укрытие в глухом месте Прионежского района. За годы добровольного изгнания беглец возвёл в лесу несколько хозяйственных построек. Пропитание и одежду добывал по ночам на свалках ближайших населённых пунктов, еду готовил на костре, воду брал из реки. Мужчина полностью исключил любые контакты: не пользовался соцсетями, не появлялся в людных местах, не выходил на связь с родственниками и соседями.

Сотрудники ФСИН и МВД Карелии отработали множество адресов и даже нашли дальнюю родственницу беглеца в соседнем регионе, однако долгое время выйти на его след не удавалось. Лишь в марте 2026 года мужчину обнаружили в лесном укрытии. После задержания его доставили в отдел полиции для разбирательства по факту уклонения от исполнения приговора.

