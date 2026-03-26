Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 12:33

Житель Карелии получил срок в 1 год и на 8 лет сбежал в тайгу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

В Республике Карелия мужчина почти восемь лет провёл в тайге, чтобы избежать ответственности за преступление. Невероятную историю рассказали представители УФСИН России по региону.

Житель Карелии восемь лет скрывался от правосудия в тайге. Видео © VK / УФСИН России по Республике Карелия

Мужчин 1975 года рождения был приговорён к одному году исправительных работ за деяние небольшой тяжести. Однако он не явился в уголовно-исполнительную инспекцию в назначенный срок, решив, что теперь ему грозит более суровое наказание. В 2018 году мужчина исчез, оставив дома паспорт, банковские карты и мобильный телефон.

Он обустроил укрытие в глухом месте Прионежского района. За годы добровольного изгнания беглец возвёл в лесу несколько хозяйственных построек. Пропитание и одежду добывал по ночам на свалках ближайших населённых пунктов, еду готовил на костре, воду брал из реки. Мужчина полностью исключил любые контакты: не пользовался соцсетями, не появлялся в людных местах, не выходил на связь с родственниками и соседями.

Сотрудники ФСИН и МВД Карелии отработали множество адресов и даже нашли дальнюю родственницу беглеца в соседнем регионе, однако долгое время выйти на его след не удавалось. Лишь в марте 2026 года мужчину обнаружили в лесном укрытии. После задержания его доставили в отдел полиции для разбирательства по факту уклонения от исполнения приговора.

ФБР объявило награду $1 млн за поимку толстого убийцы, скрывающегося 7 лет

Ранее стало известно, что житель Петербурга расправился с супругой спустя месяц после бракосочетания и скрывался от правосудия в течение двух лет, работая на стройках. Он приревновал жену к переписке, схватил киянку и нанёс ей несколько ударов по голове. Первым ударом сбил женщину с ног, затем добил ещё двумя. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar