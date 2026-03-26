Котяков назвал средний возраст работающих россиян — 42,5 года
Средний возраст работающих граждан России составляет 42,5 года. Такую цифру назвал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава ведомства уточнил, что в восьми отраслях экономики доля сотрудников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых.
Ранее сообщалось, что россияне без официального трудового стажа всё же могут претендовать на пенсионные выплаты, но речь идёт не о страховой, а о социальной пенсии. Такие выплаты назначаются на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста и значительно уступают по размеру. По данным на начало 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляла около 24,8 тысячи рублей, тогда как социальная — примерно 13,5 тысячи рублей.
