26 марта, 12:23

Котяков назвал средний возраст работающих россиян — 42,5 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Средний возраст работающих граждан России составляет 42,5 года. Такую цифру назвал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава ведомства уточнил, что в восьми отраслях экономики доля сотрудников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых.

Молодые метят в 124: Россияне назвали ожидаемую продолжительность жизни
Молодые метят в 124: Россияне назвали ожидаемую продолжительность жизни

Ранее сообщалось, что россияне без официального трудового стажа всё же могут претендовать на пенсионные выплаты, но речь идёт не о страховой, а о социальной пенсии. Такие выплаты назначаются на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста и значительно уступают по размеру. По данным на начало 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляла около 24,8 тысячи рублей, тогда как социальная — примерно 13,5 тысячи рублей.

Анастасия Никонорова
