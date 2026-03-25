Молодые метят в 124: Россияне назвали ожидаемую продолжительность жизни

Россияне всё чаще рассчитывают на долгую жизнь и готовы планировать её заранее. «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ и СК «Ингосстрах Жизнь» провёл исследование о долголетии и его цене среди жителей 36 крупнейших городов России в сегменте от 18 до 65+ лет. Результаты оказались в распоряжении Life.ru.

В среднем респонденты рассчитывают прожить до 96 лет, при этом 37,4% уверены, что смогут дожить до 100 лет и больше. Самые высокие ожидания у группы 18–30 лет — в среднем 124 года.

Россияне в среднем тратят 3,6 тысячи рублей в месяц на поддержание здоровья. Почти половина опрошенных (43,6%) укладываются в 1 тысячу рублей и менее. С возрастом расходы увеличиваются: молодёжь 18-30 лет тратит около 2 тысяч рублей, респонденты старше 60 лет — около 5 тысяч рублей в месяц. Среди городов лидируют Воронеж и Казань (по 7 тысяч рублей в месяц), меньше всего тратят в Махачкале (1 тысяча рублей).

Самой затратной статьей респонденты назвали лекарства и медикаменты — 59,3%. Далее по приоритету идут стоматология (12,4%), услуги сиделок и уход на дому (11,7%), реабилитация и санатории (10,3%).

Респонденты, которые хотят начать готовиться к пенсии, отметили следующие факторы: повышение доходов (28,1%), поддержка государства или работодателя (13,9%), доступные финансовые инструменты (13,2%), понятные инструкции (10,3%). Стоит отметить, что 37% опрошенных не испытывают опасений по поводу старости. Среди тех, кто обеспокоен, главные страхи — одиночество (20%) и потеря здоровья (19,5%).

В ТОП-3 наиболее востребованных финансовых инструментов среди тех, кто копит или планирует формирование капитала, вошли: банковские вклады, негосударственные пенсионные фонды, программы накопительного страхования жизни. Отдельно респонденты отметили статью дополнительного дохода от сдачи недвижимости в аренду.

С медицинской точки зрения достижение возраста 120–124 лет на сегодняшний день остаётся крайне редким феноменом. Старение — это сложный биологический процесс, связанный с накоплением клеточных повреждений, нарушением работы митохондрий, хроническим воспалением, снижением способности тканей к регенерации и другим клеточным процессам. Современная медицина уже влияет на продолжительность жизни за счёт профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета и нейродегенеративных процессов. Появляются новые направления — геронтология, регенеративная медицина, клеточная терапия и тд. Анастасия Кинчак Старший врач-консультант сектора «Виртуальная клиника» Департамента медицинского страхования «Ингосстрах»

Однако даже при быстром развитии биомедицины в ближайшие 30–40 лет более реалистичным считается увеличение средней продолжительности здоровой жизни, а не массовое достижение возраста 120+ лет. Вероятно, число людей, преодолевающих рубеж 100 лет, будет расти, но возраст 120 лет ещё долго останется исключением, а не нормой. Ключевая задача медицины сегодня — не просто продлить жизнь, а продлить период активного и функционально независимого долголетия.

«В вопросах долголетия первостепенную роль безусловно играет семья, дети, своевременное формирование капитала для обеспечения подрастающего поколения достойным образованием, чтобы в первую очередь убедиться в их счастливом, полном новых возможностей и достижений будущем», — Владимир Черников, генеральный директор СК «Ингосстрах‑Жизнь».

Результаты исследования демонстрируют, что в среднем респонденты планируют дожить до 96–100 лет, а молодое поколение — до 124 лет. Вне зависимости от поставленной цели, особенно на длинной дистанции, немаловажным фактором является защита от рисков и непредвиденных обстоятельств, которые в случае наступления могут значительно скорректировать изначально сформированные планы.

Забота о будущем своей семьи, планирование жизненного сценария детей, создание пенсионного капитала — это не ситуативные, а долгосрочные планы, которые могут быть качественно структурированы и реализованы посредством накопительных и пенсионных программ страхования. Подход в реализации этих планов требует глубины, долгосрочного взгляда и доверия, которые строятся не на минутной нужде, а на понимании долгосрочных целей. Упрощенно говоря, нельзя проявлять родительскую любовь и ответственность «по подписке» или на короткий срок — то же самое касается долгосрочных накоплений. Финансовая составляющая этой ответственности крайне важна и реализуется через востребованные инструменты страхования жизни.

Ранее Life.ru уже писал, что массовое достижение возраста 120 лет в ближайшее время маловероятно. По словам вирусолога Петра Лидского, современная наука пока не способна существенно замедлить процессы старения. Он отмечал, что случаи сверхдолголетия остаются единичными и не становятся нормой для общества. Эксперт подчёркивал, что классическая медицина уже достигла предела в лечении многих заболеваний, но не умеет кардинально влиять на биологические механизмы старения. При этом он допускал, что в будущем ситуацию могут изменить новые технологии и исследования, однако для этого потребуется принципиальный научный прорыв.