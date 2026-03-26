Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Котяков заявил о необходимости вовлечь в занятость 12 млн человек за семь лет

Антон Котяков. Обложка © Life.ru

В ближайшие семь лет в России необходимо вовлечь в занятость почти 12 миллионов человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава ведомства связал это с масштабом спроса на рынке труда.

«Если говорить о масштабе спроса на рынке, то в перспективе семи лет необходимо вовлечь в занятость почти 12 миллионов человек», — сказал Котяков.

В России появились три отрасли со средней зарплатой больше полумиллиона рублей

Ранее Котяков раскрыл данные по росту зарплат россиян в минувшем году. В среднем люди стали получать на 13,5% больше, а если учесть, что цены тоже растут, то «чистая» покупательная способность (реальная зарплата) увеличилась на 4,4%. По его словам, это говорит о том, что доходы граждан стабильно росли весь год.

BannerImage
Александра Мышляева
