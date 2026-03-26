Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 12:25

Пресс-секретарь главы Чечни уточнил воинское звание Адама Кадырова

Власти Чечни заявили, что Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, занимающий посты главы республиканского Совбеза и начальника службы безопасности отца, получил звание младшего лейтенанта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов.

По словам Вахидова, именно погоны младшего лейтенанта были замечены на Адаме Кадырове во время совещания с силовиками.

«У него это (лейтенантское) звание», — уточнил пресс-секретарь в беседе с ТАСС.

Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чечни, но с одним условием
Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чечни, но с одним условием

Ранее Life.ru рассказывал, что Адам Кадыров появился на совещании с участием чеченских силовиков с офицерскими погонами. Сообщалось, что на них была видна одна звезда среднего размера — знак различия, соответствующий званию майора. Это вызвало ажиотаж в соцсетях, поскольку официальной информации о присвоении ему такого звания не поступало.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar