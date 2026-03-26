Пресс-секретарь главы Чечни уточнил воинское звание Адама Кадырова

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, занимающий посты главы республиканского Совбеза и начальника службы безопасности отца, получил звание младшего лейтенанта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов.

По словам Вахидова, именно погоны младшего лейтенанта были замечены на Адаме Кадырове во время совещания с силовиками.

«У него это (лейтенантское) звание», — уточнил пресс-секретарь в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что Адам Кадыров появился на совещании с участием чеченских силовиков с офицерскими погонами. Сообщалось, что на них была видна одна звезда среднего размера — знак различия, соответствующий званию майора. Это вызвало ажиотаж в соцсетях, поскольку официальной информации о присвоении ему такого звания не поступало.