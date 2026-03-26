Один из крупнейших элеваторов Европы повреждён при атаке ВСУ на Херсонщине

В Горностаевском округе Херсонской области при атаках беспилотников Вооружённых сил Украины повреждён Братолюбовский элеватор, который считается одним из крупнейших в Европе. Об этом сообщили в местной администрации. По данным властей, за 24 и 25 марта в Горностаевке, Каирах и Заводовке зафиксировано 49 артиллерийских ударов и 57 атак БПЛА.

«В результате атак БПЛА повреждено здание элеватора в с. Константиновка и вышка мобильной связи в пгт Горностаевка. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении телеграм-канала администрации.

Директор филиала ГУП «Херсонская зерновая компания» «Братолюбовский элеватор» Сергей Володин ранее отмечал, что это самый крупный элеватор не только на левом берегу, но и в Европе — его мощность составляет 168 тысяч тонн. Осенью 2025 года с него была осуществлена первая за три года в составе РФ отгрузка зерновых вагонами для экспорта в дружественные страны.

Ранее сообщалось, что в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона была ранена мирная жительница. Врачи выявили у нее множественные осколочные травмы нижних конечностей и перелом берцовой кости.