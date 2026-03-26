Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 12:51

Один из крупнейших элеваторов Европы повреждён при атаке ВСУ на Херсонщине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Горностаевском округе Херсонской области при атаках беспилотников Вооружённых сил Украины повреждён Братолюбовский элеватор, который считается одним из крупнейших в Европе. Об этом сообщили в местной администрации. По данным властей, за 24 и 25 марта в Горностаевке, Каирах и Заводовке зафиксировано 49 артиллерийских ударов и 57 атак БПЛА.

«В результате атак БПЛА повреждено здание элеватора в с. Константиновка и вышка мобильной связи в пгт Горностаевка. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении телеграм-канала администрации.

Директор филиала ГУП «Херсонская зерновая компания» «Братолюбовский элеватор» Сергей Володин ранее отмечал, что это самый крупный элеватор не только на левом берегу, но и в Европе — его мощность составляет 168 тысяч тонн. Осенью 2025 года с него была осуществлена первая за три года в составе РФ отгрузка зерновых вагонами для экспорта в дружественные страны.

Балицкий: ВСУ атаковали АЗС в Запорожской области, пострадали две женщины

Ранее сообщалось, что в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона была ранена мирная жительница. Врачи выявили у нее множественные осколочные травмы нижних конечностей и перелом берцовой кости.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar