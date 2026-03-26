26 марта, 12:35

Песков: Опасность расширения географии войны на Ближнем Востоке сохраняется

Обложка © ТАСС / Анхар Кочнева

Опасность дальнейшего расширения географии конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта», — отметил представитель Кремля.

По его словам, ситуация несёт серьёзные риски не только для стран региона, но и для всей глобальной экономической архитектуры.

Ранее востоковед заявил, что США и Иран могут достичь перемирия в конфликте, однако на устойчивые соглашения рассчитывать не приходится. По его словам, Тегеран в итоге всё же будет создавать ядерное оружие, появления которого у него так не ходят допустить Штаты.

BannerImage
