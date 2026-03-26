

26 марта, 11:46

Санчес: Конфликт с Ираном грозит мировым экономическим «землетрясением»

Педро Санчес. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

Конфликт США и Израиля против Ирана является серьёзной ошибкой и грозит «глобальным экономическим землетрясением». Об этом на экономическом форуме, организованном изданием elDiario.es, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Войну начали лидеры иностранных государств, но мы не можем допустить, чтобы за неё платили 20 млн испанских домохозяйств», — подчеркнул глава правительства королества.

По его словам, происходящее на Ближнем Востоке — это катастрофа с политической, геополитической и экономической точек зрения. Конфликт дестабилизирует Ормузский пролив — ключевую артерию мировой торговли — и уже сказывается на благосостоянии испанцев. Санчес отметил, что первые последствия этого «экономического землетрясения», вероятно, уже можно наблюдать.

Иран запускает ракеты с изображением премьера Испании Санчеса

Напомним, Испания оказалась единственным государством НАТО, открыто осудившим военную операцию США и Израиля против Ирана. Премьер Педро Санчес раскритиковал удары, нанесённые, по его словам, без предварительных консультаций с союзниками. В ответ глава Штатов Дональд Трамп пригрозил Мадриду прекращением двусторонней торговли. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с позицией испанского коллеги, однако прямых обвинений в адрес Вашингтона и Тель-Авива себе не позволил.

Юрий Лысенко
