Санчес: Конфликт с Ираном грозит мировым экономическим «землетрясением»

Конфликт США и Израиля против Ирана является серьёзной ошибкой и грозит «глобальным экономическим землетрясением». Об этом на экономическом форуме, организованном изданием elDiario.es, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Войну начали лидеры иностранных государств, но мы не можем допустить, чтобы за неё платили 20 млн испанских домохозяйств», — подчеркнул глава правительства королества.

По его словам, происходящее на Ближнем Востоке — это катастрофа с политической, геополитической и экономической точек зрения. Конфликт дестабилизирует Ормузский пролив — ключевую артерию мировой торговли — и уже сказывается на благосостоянии испанцев. Санчес отметил, что первые последствия этого «экономического землетрясения», вероятно, уже можно наблюдать.