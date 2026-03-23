Иран запускает ракеты с изображением премьера Испании Санчеса

Иран якобы разместил изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса на ракетах. Об этом сообщила газета The Daily News в своём акаунте в соцсети X.

На опубликованной картинке видна ракета с фотографией Санчеса. Рядом разместили цитату из его критических высказываний о конфликте между США, Израилем и Ираном.

«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — написано на картинке.

Фото премьера Испании на ракете.

Ещё на одном изображении Санчеса благодарят за слова поддержки жертвам военных действий США в Иране. Эти заявления политик сделал во время визита в Лондон.