Иран запускает ракеты с изображением премьера Испании Санчеса
Обложка © X / The Daily News
Иран якобы разместил изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса на ракетах. Об этом сообщила газета The Daily News в своём акаунте в соцсети X.
На опубликованной картинке видна ракета с фотографией Санчеса. Рядом разместили цитату из его критических высказываний о конфликте между США, Израилем и Ираном.
«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — написано на картинке.
Фото премьера Испании на ракете. Видео © X / Lara
Ещё на одном изображении Санчеса благодарят за слова поддержки жертвам военных действий США в Иране. Эти заявления политик сделал во время визита в Лондон.
Напомним, Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля против Ирана. Санчес осудил удары Вашингтона и Тель-Авива. Он отметил — союзники нанесли их без предварительных консультаций. В ответ Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Мадридом. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал позицию испанского премьера, однако в открытую с критикой США и Израиля не выступил.
