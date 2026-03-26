Путин заявил о важности доверительного сотрудничества между властями и бизнесом

Доверительное сотрудничество властей и бизнеса особенно важно на фоне кризиса на мировых рынках. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределённости и даже стресса», — сказал глава государства.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил о желании бизнеса обсудить с Владимиром Путиным вопрос регулирования искусственного интеллекта. По его словам, в рамках мероприятия планируется дискуссия на эту тему.