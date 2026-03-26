Журналиста Владимира Соловьёва объявили в розыск

Бывшего журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьёва объявили в розыск. Данные появились в картотеке МВД РФ.

Экс-спецкору предъявлено обвинение в участии в «нежелательной организации» — какая именно, не уточняется. Соловьёв заочно арестован. В апреле 2025 года его уже привлекали по аналогичной статье: тогда суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Соловьёв работал специальным корреспондентом в «Коммерсанте» с 2020 по 2024 год. В марте 2022 года он вошёл в число российских журналистов, взявших интервью у Владимира Зеленского, однако после предупреждения Роскомнадзора материал так и не вышел в газете. После эмиграции Соловьёв переехал в Молдавию, где занимался собственным изданием «ТЕМА».

Ранее был объявлен в федеральный розыск главный редактор издания «Медуза»* Иван Колпаков — соответствующая информация появилась в базе данных МВД России. В карточке на сайте ведомства указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако какая именно статья ему инкриминируется, не уточняется.

