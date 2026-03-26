Песков: Россия приветствует любые попытки достичь мира на Ближнем Востоке

Москва приветствует любые попытки достичь мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, наша страна надеется, что такие усилия действительно предпринимаются.

«Сейчас любые попытки, направленные на мирное урегулирование, заслуживают поддержки и приветствуются», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил о сохранении рисков распространении конфликта на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента, продолжающаяся в регионе война несёт риски для всей глобальной экономической архитектуры.