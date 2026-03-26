Путин: Без суверенитета защитить интересы страны невозможно

Фундаментальные интересы страны невозможно защитить без наличия суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мир устроен иначе. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в России уже запущены национальные проекты с соответствующими задачами.

Путин отметил, что в современном мире на глобальных рынках успех будет ждать того, кто вкладывается в технологии и стремится к повышению эффективности. Президент добавил, что власти продолжат стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий на собственной технологической базе.

