Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 13:04

Путин: Без суверенитета защитить интересы страны невозможно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Фундаментальные интересы страны невозможно защитить без наличия суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мир устроен иначе. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в России уже запущены национальные проекты с соответствующими задачами.

Путин отметил, что в современном мире на глобальных рынках успех будет ждать того, кто вкладывается в технологии и стремится к повышению эффективности. Президент добавил, что власти продолжат стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий на собственной технологической базе.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил к чему в итоге приводит отказ стран от собственного суверенитета. По его словам, многие мировые лидеры полагают, что без полноценной самостоятельности государству будет спокойнее, а экономика станет развиваться быстрее.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • рспп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar