Путин напомнил, чем для стран оборачивается отказ от собственного суверенитета

Владимир Путин заявил, что ситуация в мире наглядно показывает цену суверенитета и последствия для стран, которые когда-то решили от него отказаться. Об этом он сказал 26 марта на пленарном заседании съезда РСПП в Национальном центре «Россия».

По словам президента, раньше некоторые государства исходили из того, что без полноценной самостоятельности им будет спокойнее, дешевле и проще развивать экономику и социальную сферу.

«Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались», — подчеркнул глава государства.

В своем выступлении Путин связал тему суверенитета не только с политикой, но и с экономикой. На съезде РСПП он также говорил о санкционном давлении, интересах российского бизнеса и необходимости укреплять собственную устойчивость.

Таким образом, президент дал понять, что в нынешней международной обстановке суверенитет для государства — это не абстрактный принцип, а практический вопрос безопасности, экономики и внутренней стабильности. Одной из центральных тем съезда как раз стали бизнес, санкции и экономический суверенитет.