Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 13:02

Зеленский отказался от гарантий безопасности США в обмен на Донбасс

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский отказался от главного условия США по предоставлению гарантий безопасности — ухода ВСУ из оставшихся под их контролем районов Донбасса. Соответствующее заявление киевский диктатор сделал в интервью французской газете Le Monde. По его словам, построенные в регионе фортификационные сооружения как раз и являются «гарантиями безопасности» Незалежной.

«Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности <...> на другие гарантии безопасности», — сказал главарь киевского режима.

Орбан призвал Зеленского отозвать своих агентов из Венгрии в преддверии выборов
Орбан призвал Зеленского отозвать своих агентов из Венгрии в преддверии выборов

Напомним, по словам Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп требует от него отказаться от Донбасса в обмен на американские гарантии безопасности. Киевский диктатор признался, что сожалеет о позиции Вашингтона.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar