Владимир Зеленский отказался от главного условия США по предоставлению гарантий безопасности — ухода ВСУ из оставшихся под их контролем районов Донбасса. Соответствующее заявление киевский диктатор сделал в интервью французской газете Le Monde. По его словам, построенные в регионе фортификационные сооружения как раз и являются «гарантиями безопасности» Незалежной.

«Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности <...> на другие гарантии безопасности», — сказал главарь киевского режима.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп требует от него отказаться от Донбасса в обмен на американские гарантии безопасности. Киевский диктатор признался, что сожалеет о позиции Вашингтона.