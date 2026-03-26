В России могут снять ковидные ограничения на шествия и собрания

В России пора снять ковидные ограничения на массовые мероприятия в регионах, в частности на мирные собрания и шествия. Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе со вице-спикером ГД Владиславом Даванковым уже отправили соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. С копией документа ознакомились журналисты РИА «Новости».

«Просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, довести до сведения региональных властей информацию об изменении эпидемиологической обстановки и рекомендовать согласование запрашиваемых мероприятий. Подобные встречи представляют собой возможность для региональных властей получить реальную обратную связь от граждан, касающуюся их удовлетворённости принимаемыми мерами по защите от внешних и внутренних угроз», — сказано в тексте.

Депутаты пояснили, что из-за перебоев с мобильным интернетом граждане хотели бы возобновить некую активность в своей жизни. В частности востребовано проведение шествий и собраний, что гарантируется ст. 31 Конституции РФ. Региональные власти не дают разрешений, ссылаясь на риск распространения инфекций, но подобный подход уже устарел.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» направили в Минздрав предложение о создании единой электронной медицинской карты, доступной для врачей во всех регионах России. Принятие такой инициативы поможет оказывать помощь оперативно и качественно.