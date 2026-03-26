Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 13:53

При падении обломков ракеты в Абу-Даби погибли граждане Индии и Пакистана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabin Balakrishnan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabin Balakrishnan

Власти Абу-Даби установили личности двух человек, погибших в результате падения обломков перехваченной баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба правительства эмирата.

По данным властей, жертвами удара стали граждане Пакистана и Индии. Ранения средней и тяжёлой степени получили граждане ОАЭ, Иордании и Индии.

Россияне массово отменяют апрельские туры в ОАЭ, меняя их на другие страны

В четверг власти столичного эмирата сообщили, что на улице Свейхан в Абу-Даби упали фрагменты сбитой ракеты. Инцидент произошел во время отражения Вооружёнными силами ОАЭ атаки с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана. Погибли два человека, ещё трое получили ранения.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar