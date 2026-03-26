Украинский Интерпол может возглавить экс-прокурор Грузии, которого ищет Интерпол

Одним из претендентов на должность руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине стал экс-министр юстиции и бывший генеральный прокурор Грузии Зураб Адеишвили. Об этом сообщают источники «Страны.ua» в украинском МВД.

До недавнего времени Адеишвили возглавлял Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Украины, где курировал, в том числе, вопросы экстрадиции. Уже тогда обсуждался возможный конфликт интересов, поскольку это же ведомство отказало Грузии в выдаче самого Адеишвили — по сути, в экстрадиции грузинского экс-чиновника отказал он сам. Недавно его уволили, и теперь он претендует на руководство украинским бюро Интерпола.

Ситуация осложняется тем, что сам Адеишвили уже два года находится в «красном списке» розыска Интерпола. Грузия объявила его в международный розыск ещё в 2013 году и до сих пор добивается экстрадиции.

В 2003–2012 годах Адеишвили занимал высокие посты в команде занимавшего тогда пост президента Грузии Михаила Саакашвили: дважды был министром юстиции, генпрокурором, а также главой президентской администрации. После поражения партии Саакашвили на парламентских выборах 2012 года он покинул страну. На родине против него возбудили ряд уголовных дел, по которым местные суды признали его виновным.

Самое громкое дело касалось пыток заключённых в тюрьмах, подведомственных Адеишвили как министру юстиции. За несколько дней до выборов в Грузии были опубликованы кадры издевательств над осуждёнными. Видео вызвало мощный общественный резонанс, партия Саакашвили проиграла выборы, а его команда потеряла реальную власть.

Позже Прокуратура Грузии утверждала, что пытки и их съёмка осуществлялись по заказу Адеишвили. Экс-чиновник также признан виновным в незаконном отчуждении винного завода, захвате телекомпаний «Имеди» и «Иберия», похищении и жестоком насилии в отношении депутата Кобы Давиташвили, банкротстве банка «Карту» и убийстве 19-летнего парня полицейскими. Сам Адеишвили свою вину отрицает.

Адеишвили был министром юстиции Грузии (2003-2004, 2008-2012), главой Министерства государственной безопасности (2004), Генеральным прокурором страны (2004-2008).

