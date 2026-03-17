17 марта, 17:08

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве владельца украинских кол-центров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HUANG Zheng

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HUANG Zheng

Пять человек объявлены в международный розыск Интерполом по запросу Индонезии. Их подозревают в похищении и убийстве украинца Игоря Комарова на Бали, чье расчленённое тело было найдено. Как передаёт «Детектив.инфо», среди разыскиваемых — трое украинцев (Денис Галушко, Роман Мельник, Василий Немеш), россиянин Николай Петрик и казахстанец Владислав Аханов.

В розыск по делу об убийстве на Бали украинца Игоря Комарова, державшего мошеннические кол-центры, объявлены 28-летний Роман Мельник и 34-летний Денис Галушко. Фото © interpol

В розыск по делу об убийстве на Бали украинца Игоря Комарова, державшего мошеннические кол-центры, объявлены 28-летний Роман Мельник и 34-летний Денис Галушко. Фото © interpol

В розыск по делу об убийстве на Бали украинца Игоря Комарова, державшего мошеннические кол-центры, объявлен 42-летний Василий Немеш. Фото © interpol

В розыск по делу об убийстве на Бали украинца Игоря Комарова, державшего мошеннические кол-центры, объявлен 42-летний Василий Немеш. Фото © interpol

В базе Интерпола появились карточки розыска граждан Украины с инициалами DH, VN и RM. Издание предполагает их причастность к похищению Комарова, поскольку эти инициалы совпадают с теми, что ранее озвучивала полиция Бали в контексте расследования этого дела. Напомним, после похищения за Комарова требовали 10 млн долларов, а затем его расчлененное тело было найдено на пляже.

Похищенный на Бали украинец сдал схему развода россиян через СБУ, но в Сети подозревают постановку

Напомним, на индонезийском острове Бали произошёл громкий инцидент с участием сыновей украинских криминальных авторитетов. 28-летний Игорь Комаров (сын известного деятеля из Краматорска Сергея Комарова) был похищен, а его друг Ермак Петровский (сын днепровского бизнесмена и авторитета Александра Петровского) сумел сбежать. Сначала бандиты требовали за Комарова $10 млн выкупа, они снимали его на видео, где он заявлял, что ему отрубили пальцы и подвергли другим пыткам. Также Комаров на камеру попросил прощения у обманутых россиян. Позже у пляжа Кетевел в округе Гианьяр нашли расчленённое тело Комарова.

