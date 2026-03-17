Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве владельца украинских кол-центров

Пять человек объявлены в международный розыск Интерполом по запросу Индонезии. Их подозревают в похищении и убийстве украинца Игоря Комарова на Бали, чье расчленённое тело было найдено. Как передаёт «Детектив.инфо», среди разыскиваемых — трое украинцев (Денис Галушко, Роман Мельник, Василий Немеш), россиянин Николай Петрик и казахстанец Владислав Аханов.

В базе Интерпола появились карточки розыска граждан Украины с инициалами DH, VN и RM. Издание предполагает их причастность к похищению Комарова, поскольку эти инициалы совпадают с теми, что ранее озвучивала полиция Бали в контексте расследования этого дела. Напомним, после похищения за Комарова требовали 10 млн долларов, а затем его расчлененное тело было найдено на пляже.