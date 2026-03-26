Баскетболист ЦСКА простудился и загремел в больницу

Французский центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Ливио Жан-Шарль попал в больницу. Об этом сообщила вице-президент армейцев Наталия Фураева «Матч ТВ».

По её словам, баскетболист был госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с простудой.

Жан-Шарль выступает за ЦСКА с сезона-2022/23. За это время он дважды выигрывал Единую лигу ВТБ, а также становился чемпионом Греции и Франции. Сейчас его команда возглавляет таблицу, имея в активе 61 очко.

26 марта ЦСКА встретится с «Уралмашем» в Екатеринбурге. Столичный клуб идёт на первом месте в Единой лиге ВТБ.

