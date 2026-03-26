Duolingo и eNom оштрафованы за нарушение закона о персональных данных на ₽4 млн

В Москве суд оштрафовал платформы Duolingo и eNom за нарушение законодательства о персональных данных пользователей. Первый сервис используется для изучения иностранных языков, а второй занимается регистрацией доменных имён и веб-хостингов. Обе компании должны по два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее сообщалось, что Telegram незадолго до начала блокировок в России отказался забанить свыше 100 каналов, связанных с пробивом персональных данных, сбытом наркотиков и вербовкой террористов. Правоохранители направили основателю мессенджера Павлу Дурову перечень из более чем ста ресурсов, требующих блокировки. В ответе было отказано. Среди них — проект Continental Service, который, по данным силовиков, используется украинцами для вербовки и обмана россиян через колл-центры, а также для пробивов, обналичивания и сбора информации о чиновниках.