Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 13:31

Лихачёв: На АЭС «Бушер» остаются 300 специалистов из РФ, обстановка напряжённая

АЭС Бушер. Обложка © ТАСС / Пресс-служба «Росатома»

На площадке иранской АЭС «Бушер» сохраняется напряжённая обстановка, там остаются несколько сотен сотрудников из России. Об этом в ходе общения с прессой заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«На площадке напряжённо, но последние полтора суток спокойно. На площадке остаётся сейчас чуть более 300 человек», сказал он.

Он также сообщил, что очередная группа эвакуируемых сотрудников движется к ирано-армянской границе. По его словам, они пересекут её в ночь на пятницу и доберутся до Москвы. Это не последняя волна эвакуации.

С АЭС «Бушер» эвакуировали 163 человека, заявил Лихачёв
Ранее Алексей Лихачёв дал свою оценку ситуации вокруг АЭС «Бушер» на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Он считает, что события развиваются по наихудшему из возможных сценариев.

Юрий Лысенко
