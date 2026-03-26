Лихачёв: На АЭС «Бушер» остаются 300 специалистов из РФ, обстановка напряжённая

На площадке иранской АЭС «Бушер» сохраняется напряжённая обстановка, там остаются несколько сотен сотрудников из России. Об этом в ходе общения с прессой заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«На площадке напряжённо, но последние полтора суток спокойно. На площадке остаётся сейчас чуть более 300 человек», — сказал он.

Он также сообщил, что очередная группа эвакуируемых сотрудников движется к ирано-армянской границе. По его словам, они пересекут её в ночь на пятницу и доберутся до Москвы. Это не последняя волна эвакуации.

Ранее Алексей Лихачёв дал свою оценку ситуации вокруг АЭС «Бушер» на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Он считает, что события развиваются по наихудшему из возможных сценариев.