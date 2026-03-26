Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 13:45

Три человека погибли и семь пострадали при ударе по жилому дому в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

В результате атаки на жилой дом в иранском городе Бендер-Аббас на юге страны погибли три человека. Ещё семеро получили ранения, сообщили власти провинции Хормозган.

«Трое погибших и семь раненых в результате раннего утреннего нападения на жилое здание в районе Гольшехр города Бендер-Аббас», — приводит заявление агентство ISNA.

КСИР заявил о 200 убитых американских военных в результате ответных ударов

Накануне израильское издание сообщило о гибели командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирала Алирезы Тангсири в результате удара по портовому городу.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
