Три человека погибли и семь пострадали при ударе по жилому дому в Иране

В результате атаки на жилой дом в иранском городе Бендер-Аббас на юге страны погибли три человека. Ещё семеро получили ранения, сообщили власти провинции Хормозган.

«Трое погибших и семь раненых в результате раннего утреннего нападения на жилое здание в районе Гольшехр города Бендер-Аббас», — приводит заявление агентство ISNA.

Накануне израильское издание сообщило о гибели командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирала Алирезы Тангсири в результате удара по портовому городу.