Путин счёл затраты на ремонт исторических зданий «копеечными» для бизнеса

Президент России Владимир Путин обратился к представителям бизнеса с призывом активнее участвовать в сохранении культурного наследия страны. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он подчеркнул, что восстановление исторических усадеб, зданий и домов — задача, в которой вклад предпринимателей может быть очень значимым.

Глава государства сообщил, что в стране реализуется проект по сохранению объектов культурного наследия — усадеб, исторических зданий и домов. Он отметил, что к 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, превратив в уникальные памятники архитектуры и искусства, и сберечь их для будущих поколений. Путин обратил внимание предпринимателей на эту работу, подчеркнув, что затраты на восстановление сравнительно невелики, а результат может быть значимым для культуры страны и её будущего.

Путин напомнил, что с текущего года во всех регионах России действует программа льготного кредитования для таких проектов. Он предложил пользоваться этой возможностью как малому и среднему бизнесу, так и крупным компаниям, особенно в регионах их присутствия. Президент также поручил правительству и регионам интегрировать сопровождение таких проектов в региональный инвестиционный стандарт.

Вместе с тем Путин призвал российский бизнес к более активному сотрудничеству по линии БРИКС. Глава государства подчеркнул, что государство окажет особую поддержку компаниям, которые внедряют решения в трёх ключевых сквозных технологиях: искусственном интеллекте, автономных системах и цифровых платформах.