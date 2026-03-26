«Оставь пистолет, голова!»: Толпа чуть не разорвала украинского полицая за угрозы оружием

В Запорожье произошёл инцидент с участием правоохранителя, который достал пистолет во время потасовки с группой местных жителей. По информации местных пабликов, полицейский угрожал оружием толпе, которая препятствовала задержанию мужчины. В чём заключались претензии к неизвестному, не уточняется.

Позднее к конфликту присоединился военнослужащий. Мужчина предложил силовику вместе отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали ловить мужчин через сайты знакомств. Сотрудники ТЦК регистрируются на сайтах знакомств, общаются с призывниками и назначают встречи, но вместо девушки на свидание приезжают военные и увозят жертву. По словам сотрудницы военкомата, в такие ловушки каждый месяц попадается немало мужчин — они идут на романтическое свидание, а уезжают уже мобилизованными.