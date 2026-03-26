Три района Коми объявлены опасными на время пуска ракеты «Союз-2»

В Коми часть территории может стать потенциально опасной по причине запуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. Речь идёт об Удорском, Княжпогостском и Корткеросском районах. Опасный период продлится с 1 по 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Коми.

«С 1 по 15 апреля в связи с планируемым пуском ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя на территории Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-33». Он доставил на МКС около 2,5 тонны грузов. Среди них — 828 кг топлива для дозаправки, 420 кг питьевой воды, 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа.