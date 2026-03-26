Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 14:51

Иран ответил на мирный план США требованием о репарациях и контроле над Ормузом

Ормузский пролив из космоса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Иран направил официальный ответ на предложенный США мирный план из 15 пунктов. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Tasnim.

Тегеран выдвинул встречные требования. Среди них — полное прекращение американо-израильской агрессии, возмещение ущерба, а также установление полного контроля Ирана над Ормузским проливом.

США готовят 4 варианта «решающего удара» против Ирана
Вряд ли такая сделка состоится, ведь ранее американские СМИ раскрыли список требований США к Тегерану. Вместе с тем Соединённые Штаты не согласились выплачивать никакие компенсации. Вашингтон выпустил 12 требований, а сам взял на себя лишь 3 обязательства.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
