Иран ответил на мирный план США требованием о репарациях и контроле над Ормузом

Иран направил официальный ответ на предложенный США мирный план из 15 пунктов. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Tasnim.

Тегеран выдвинул встречные требования. Среди них — полное прекращение американо-израильской агрессии, возмещение ущерба, а также установление полного контроля Ирана над Ормузским проливом.

Вряд ли такая сделка состоится, ведь ранее американские СМИ раскрыли список требований США к Тегерану. Вместе с тем Соединённые Штаты не согласились выплачивать никакие компенсации. Вашингтон выпустил 12 требований, а сам взял на себя лишь 3 обязательства.