Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 14:43

«Посадили в одну камеру с проститутками»: Любовь Успенская рассказала о тюремном опыте в США

Любовь Успенская призналась, что попадала за решётку во время проживания в США

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Певица Любовь Успенская призналась, что неоднократно попадала за решётку во время проживания в Соединённых Штатах. Деталями она поделилась в откровенном интервью Общественной Службе Новостей.

Впервые артистка оказалась в местах не столь отдалённых из-за вождения в нетрезвом виде. Она села за руль, превысила скорость, и её остановили полицейские.

«Арестовали и привезли в участок. Посадили в одну камеру с проститутками», — рассказала певица.

По её словам, сокамерницы хотели отобрать у неё одежду, но она их обматерила, и те отстали. Второй раз звезда попала за решётку, когда опоздала на судебное заседание. Однако тогда ей удалось быстро решить вопрос и отправиться в гастрольный тур по Канаде.

Зэк-блогерша попала в скандал из-за пышного празднования дня рождения в тюрьме
А ранее телеведущая Роза Сябитова рассказала, как едва избежала тюрьмы в Таиланде. По её словам, она зашла в местный храм и не заметила, что сзади у неё оголилась спина и были видны шорты. В результате на Сябитову набросился монах с дубиной и начал гнаться.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar