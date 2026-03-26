«Посадили в одну камеру с проститутками»: Любовь Успенская рассказала о тюремном опыте в США

Певица Любовь Успенская призналась, что неоднократно попадала за решётку во время проживания в Соединённых Штатах. Деталями она поделилась в откровенном интервью Общественной Службе Новостей.

Впервые артистка оказалась в местах не столь отдалённых из-за вождения в нетрезвом виде. Она села за руль, превысила скорость, и её остановили полицейские.

«Арестовали и привезли в участок. Посадили в одну камеру с проститутками», — рассказала певица.

По её словам, сокамерницы хотели отобрать у неё одежду, но она их обматерила, и те отстали. Второй раз звезда попала за решётку, когда опоздала на судебное заседание. Однако тогда ей удалось быстро решить вопрос и отправиться в гастрольный тур по Канаде.

А ранее телеведущая Роза Сябитова рассказала, как едва избежала тюрьмы в Таиланде. По её словам, она зашла в местный храм и не заметила, что сзади у неё оголилась спина и были видны шорты. В результате на Сябитову набросился монах с дубиной и начал гнаться.