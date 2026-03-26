Очередной сбой произошёл в работе Telegram

В России фиксируется резкий рост жалоб на работу Telegram. Пользователи по всей стране сообщают о серьёзных сбоях в работе приложения: не отправляются и не приходят сообщения, долго загружаются или вовсе не открываются фото, видео и документы, сообщается на портале Сбой.рф».

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, однако сбои фиксируются и в других крупных городах страны. По данным сервисов мониторинга, только за сутки поступило более 800 обращений о неполадках. Проблемы отмечаются как у тех, кто использует стандартные способы подключения, так и у тех, кто применяет методы обхода блокировок.

Вчера россияне тоже жаловались на сбой в работе Telegram. С перебоями в работе мессенджера люди столкнулись с самого утра. Жаловались на невозможность зайти в аккаунт, долгую отправку сообщений.