Житель Энергодара получил 19 лет колонии за участие в батальоне «Донбасс»

Южный окружной военный суд приговорил жителя Энергодара к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Запорожской области.

По данным следствия, мужчина в 2018 году прошёл обучение и стал стрелком батальона территориальной обороны «Донбасс»* в составе Вооружённых сил Украины. Фигурант принимал непосредственное участие в боевых действиях на позициях возле села Новозвановка ЛНР, в том числе в обстрелах гражданской инфраструктуры, мест дислокации военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирного населения.

«Приговором Южного окружного военного суда фигуранту назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. На момент совершения противоправных действий территория ЛНР была оккупирована ВСУ.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиян, подозреваемых в госизмене. Задержания прошли в Московской и Тверской областях. По данным ведомства, мужчины 21 и 36 лет самостоятельно вышли на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передавали им информацию о военных объектах.

